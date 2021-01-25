Полицейский протаранил толпу и спровоцировал новые протесты в США

Новые протесты вспыхнули в американском городе Такома, штат Вашингтон. Они начались после того, как полицейский на автомобиле протаранил толпу стритрейсеров.

Об этом сообщила газета Seattle Times. Издание уточнило, что все произошло вечером 23 января. Полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали ему проехать.

В результате наезда один из стритрейсеров оказался под колесами внедорожника — полицейский переехал его, пытаясь вырваться из окружения в безопасное место. Врачи госпитализировали двух человек, одного из них выписали утром 24 января.

Происходящее засняли очевидцы, которые затем выложили видео в Сеть. Ролик начал быстро распространяться. Протесты начались вечером 24 января. По данным газеты, в центре города собрались как минимум 200 человек, которых возмутил поступок правоохранителя. Некоторые протестующие во время движения толпы по улицам города начали бить окна в зданиях и рисовать на стенах граффити. У многих были плакаты — участники требовали, чтобы США сократило бюджет полиции.

«Мы хотим, чтобы офицер действительно был уволен и ему были предъявлены обвинения», — процитировала газета одного из протестующих.

Позже они начали блокировать движение на дорогах, а также подожгли мусорный контейнер. Все это происходило под лозунги движения Black Lives Matter. Кроме того, по информации издания, у одного из протестующих была с собой винтовка. Протесты прекратились в ночь на 25 января.

«Демонстрация прекращена, дороги свободны. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили полицейские.