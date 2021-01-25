Полицейский протаранил толпу и спровоцировал новые протесты в США
Об этом сообщила газета Seattle Times. Издание уточнило, что все произошло вечером 23 января. Полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали ему проехать.
В результате наезда один из стритрейсеров оказался под колесами внедорожника — полицейский переехал его, пытаясь вырваться из окружения в безопасное место. Врачи госпитализировали двух человек, одного из них выписали утром 24 января.
Происходящее засняли очевидцы, которые затем выложили видео в Сеть. Ролик начал быстро распространяться. Протесты начались вечером 24 января. По данным газеты, в центре города собрались как минимум 200 человек, которых возмутил поступок правоохранителя. Некоторые протестующие во время движения толпы по улицам города начали бить окна в зданиях и рисовать на стенах граффити. У многих были плакаты — участники требовали, чтобы США сократило бюджет полиции.
«Мы хотим, чтобы офицер действительно был уволен и ему были предъявлены обвинения», — процитировала газета одного из протестующих.
Позже они начали блокировать движение на дорогах, а также подожгли мусорный контейнер. Все это происходило под лозунги движения Black Lives Matter. Кроме того, по информации издания, у одного из протестующих была с собой винтовка. Протесты прекратились в ночь на 25 января.
«Демонстрация прекращена, дороги свободны. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили полицейские.