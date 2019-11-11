Полицейский применил боевое оружие во время протестов в Гонконге
Начало новой недели ознаменовалось в Гонконге очередными протестными демонстрациями. Участники акций протеста снова вышли на улицы. Они полностью блокировали движение по нескольким автострадам, нарушили работу метро. Как сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на местную полицию, в районе Сай Ван Хо силовик открыл стрельбу боевыми патронами из табельного оружия в напавшего на него 21-летнего участника протестов.
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Атаковавшего сотрудника правоохранительных органов радикала в тяжелом состоянии доставили в больницу. Руководство медицинского учреждения призвало воздержаться от акций протеста на территории клиники. Руководство полиции Гонконга опровергло обвинение в том, что стражам порядка разрешили использовать боевое оружие для разгона и ареста демонстрантов.
У офицеров есть строгие инструкции и приказы относительно использования огнестрельного оружия. Любой выстрел должен быть оправдан критической ситуацией, решить которую иным способом просто невозможно.
Массовые уличные протесты начались в Гонконге в июне 2019 года из-за закона об экстрадиции. Местные власти пошли на уступки протестующим и отозвали в октябре законопроект, однако бунт не утихает до сих пор.