Полицейский пострадал при взрыве в Донецке
Взрыв прогремел в Калининском районе Донецка. Пострадал сотрудник полиции самопровозглашенной ДНР. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщило РИА «Новости».
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Все случилось в 14:00 около неработающего киноконцертного комплекса «Донецк». В этот момент на месте происшествия находился страж порядка. Врачи зафиксировали у него травму руки. Ему была оказана необходимая помощь. Также там находились рабочие, которые убирали мусор. Они не пострадали.
В настоящее время место взрыва оцеплено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они отказались комментировать произошедшее и посоветовали обратиться в пресс-службу Министерства внутренних дел. Устанавливаются все причины и обстоятельства взрыва.