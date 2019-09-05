Полицейский пострадал при взрыве в Донецке

Промышленную взрывчатку нашли после взрыва в шахте Донецка Подробнее

Все случилось в 14:00 около неработающего киноконцертного комплекса «Донецк». В этот момент на месте происшествия находился страж порядка. Врачи зафиксировали у него травму руки. Ему была оказана необходимая помощь. Также там находились рабочие, которые убирали мусор. Они не пострадали.

В настоящее время место взрыва оцеплено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они отказались комментировать произошедшее и посоветовали обратиться в пресс-службу Министерства внутренних дел. Устанавливаются все причины и обстоятельства взрыва.