Полицейский погиб в Эстонии во время тренировок

В Эстонии молодой человек скончался от пулевого ранения во время тренировок по стрельбе. Трагедия произошла накануне в Выруском уезде, сообщил сайт телерадиовещания ERR.

«По предварительным данным, две полицейские команды проводили тренировку по тактическому движению, в ходе которой велась стрельба по мишеням. В какой-то момент один из полицейских по неизвестной причине неожиданно оказался в огневом секторе другой команды и получил пулю от коллеги», — процитировал сайт телеканала «Звезда» сообщение от эстонских правоохранителей.

Во время тренировок за полицейскими наблюдали специализированные инструкторы по стрельбе. По сообщениям местных СМИ, мужчина умер от полученного ранения до приезда машины скорой помощи.