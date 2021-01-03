Полицейский оплатил праздничный ужин двух магазинных воровок

Полицейский из Массачусетса вместо того, чтобы предъявить обвинение двум женщинам, уличенным в воровстве продуктов из магазина Stop & Shop, купил им подарочную карту на 250 долларов, чтобы они могли отовариться в другом заведении.

За пять дней до Рождества 20 декабря сотрудники магазина самообслуживания Stop & Shop сообщили в полицию, что заметили двух женщин с двумя детьми, которые складывали продукты в сумку, не пробивая их стоимость на кассовом терминале. Приехавший на вызов офицер Мэтт Лима сообщил CNN, что его поразило присутствие детей.

«У меня самого есть две девочки такого же возраста, поэтому я был очень удивлен», — сказал Лима.

Он отвел одну из женщин в сторону, и поинтересовался, что происходит. Детей в этом время занимали сотрудники магазина, чтобы они не поняли, что случилось.

«Женщина, с которой я разговаривала, объяснила, что работает, но ее подруга и мать детей место потеряла. У нее есть и другие семейные проблемы, поэтому она решила взять немного еды для рождественского ужина для детей», — сказал офицер.

Он заглянул в сумки женщин и увидел, что там действительно есть только продукты.

«Очевидно, что эта женщина остро нуждалась в помощи. Я бы не хотел оказаться перед выбором — пойти в магазин и купить только то, что мне по карману, или попытаться украсть немного продуктов для детей», — объяснил мужчина.

Офицер предупредил их о недопустимости подобного поведения, но задерживать не стал. Женщины были очень удивлены и благодарны. Вероятно, они ожидали, что их арестуют.

Мэтт Лима подарил им подарочную карту на 250 долларов, чтобы они могли купить продукты в другом магазине.