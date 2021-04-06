Полицейский не душил Джорджа Флойда. Это доказало новое видео

Адвокат полицейского Дерека Човина, обвиняемого в гибели афроамериканца Джорджа Флойда, представил в суде новое видео. Эти кадры показывают, что офицер на самом деле не душил Флойда коленом, как считалось ранее. Об этом сообщил Forbes.

Видео было снято с нагрудной камеры одного из сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Флойда. Прежде эти кадры еще никогда не публиковались. На них можно заметить, что колено полицейского упирается не в шею Флойда, как прежде считалось, а в его спину.

Однако это не отменяет результатов судмедэкспертизы, согласно которым, причиной смерти Флойда стала именно гипоксия. Остается вопрос, что привело к удушью. Независимый врач на суде предположил, что это могло произойти из-за того, что Флойд употреблял наркотики, которые были обнаружены в его крови.

Судебный процесс по делу Флойда начался 8 марта. Обвиняемым выступает экс-полицейский Човин. Пока опрошены еще не все свидетели, и дальнейшее развитие будет зависеть в том числе от показаний самого обвиняемого.

Джордж Флойд скончался при задержании полицией в штате Миннесота в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского насилия и расизма в США и других странах, в которых поддержали движение Black Lives Matter.