Полицейский автомобиль врезался в толпу и переехал человека в США. Видео
Сотня любителей стритрейсинга заблокировала движение на перекрестке в Такоме (штат Вашингтон). Полицейские попытались разогнать людей, но машину правоохранителей окружили. Опасаясь за свою жизнь, полицейский нажал на газ, врезался в толпу и переехал одного человека. Об этом сообщила The Daily Mail.
По данным газеты, люди собрались посмотреть не на гонки, а на шоу стритрейсеров, которые накануне вечером решили развлечь любителей автомобилей и пожечь резину.
В полицию сообщили о блокировке движения, и сотрудники правоохранительных органов отправились наводить порядок. Слушать их никто не стал. Как пишет The Daily Mail, полицейский автомобиль окружили и попытались выбить в нем стекла. Стражи порядка попытались уехать: водитель протаранил толпу. После этого на асфальте остался лежать человек, которого переехала машина. Момент происшествия попал на видео.
Информации о состоянии пострадавшего нет.