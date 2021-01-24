Полицейский автомобиль врезался в толпу и переехал человека в США. Видео

По данным газеты, люди собрались посмотреть не на гонки, а на шоу стритрейсеров, которые накануне вечером решили развлечь любителей автомобилей и пожечь резину.

В полицию сообщили о блокировке движения, и сотрудники правоохранительных органов отправились наводить порядок. Слушать их никто не стал. Как пишет The Daily Mail, полицейский автомобиль окружили и попытались выбить в нем стекла. Стражи порядка попытались уехать: водитель протаранил толпу. После этого на асфальте остался лежать человек, которого переехала машина. Момент происшествия попал на видео.

Информации о состоянии пострадавшего нет.