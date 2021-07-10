Полицейский арестовал курьера-нарушителя и доставил заказ
Офицер полиции штата Арканзас выполнил работу курьера из ресторана китайской еды, которого задержал за нарушение правил дорожного движения. Правоохранитель сам довез заказ клиентке. Видео появилось на странице полицейского департамента в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, как полицейский с пакетом еды в руках подходит к дому. Открывшая ему девушка сначала пугается визита правоохранителя. Но он объясняет, что доставил еду заказчице по имени Шери.
«Вашего курьера арестовали, поэтому еду доставил я», — пояснил полицейский. Девушка рассмеялась и поблагодарила правоохранителя за качественную работу.