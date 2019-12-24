Полицейских в Татарстане уволили после учений со школьниками
Соответствующее решение принял глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщил «Интерфакс».
«Министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», — рассказал министр об отданном приказе на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Служебную проверку проводит и руководство республиканского МВД. Поводом для этого стала видеозапись, распространенная в социальных сетях. В ролике сотрудники правоохранительных органов разгоняли в школьном дворе толпу.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что 20 декабря в Новотроицкой средней школе «проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения». Учащихся девятых классов привлекли к мероприятию как статистов. С администрацией школы это согласовали, проинструктировав представителей образовательного учреждения и старшеклассников о соблюдении мер личной безопасности.
«Действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка», — подчеркнули в полиции, добавив, что школьники «находились на заднем плане» под присмотром педагогов и никто из них не пострадал.
Проверку инициировали, поскольку «участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан».
О проведении учений МВД с участием школьников негативно отозвались и в министерстве образования Татарстана. Заместитель премьер-министра — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, которого процитировал телеканал «Россия 1», подчеркнул, что «выводы по ситуации сделаны».
«Начальник РОНО покинула должность. Со стороны других участников также проводится служебная проверка», — сказал он.
Бурганов пояснил, что после произошедшего школьным руководителям на местах посоветовали при возникновении внештатных ситуаций больше консультироваться с министерством.