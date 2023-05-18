Мир 18 мая 2023, 18:47 Полицейских в Индии попросили похудеть или уволиться Власти индийского штата Ассам потребовали от полицейских похудеть или уволиться Shiv Narayan Das / Unsplash

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Власти индийского штата Ассам выдвинули ультиматум местным полицейским с избыточным весом. Правоохранителям предложили либо похудеть, либо уволиться, сообщило издание WION.

С середины августа полицейский департамент начнет вести учет индекса массы тела подчиненных. Распоряжение издал главный министр штата.

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«Всем тем, кто находится в категории „страдающие ожирением“, будет предложено еще три месяца для снижения веса (до конца ноября), и после этого им будет предложен добровольный выход на пенсию», — заявил глава региональной полиции Гуру Прасанна Сингхнаписал.

По его словам, исключения сделают для тех правоохранителей, которые смогут доказать, что их вес вызвали заболевания. Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма добавил, что около 300 полицейских злоупотребляют алкоголем, поэтому физически непригодны для несения службы. Им придется выйти на пенсию, добавил он.

Врач-диетолог Игорь Строков рассказал, что похудеть можно благодаря правильному здоровому сну. По словам медика, выспавшиеся люди испытывают меньший аппетит.