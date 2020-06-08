Полицейских США застали за мытьем ног темнокожим пасторам. Попытки успокоить протестующих становятся все страннее

Волна погромов и протестов продолжает захлестывать США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Власти всячески пытаются сгладить конфликт, но их действия вызывают все больше вопросов. Сначала мэр Миннеаполиса разрыдался на похоронах, а затем полицейских застали за мытьем ног темнокожим.

В конце мая сотрудники полиции задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых денег. Во время задержания один из правоохранителей надавил Флойду коленом на горло, а через пару дней мужчина скончался в больнице.

После этого в Миннеаполисе, где умер Флойд, вспыхнули массовые протесты. Сначала жители вышли на улицы города и потребовали справедливости, но потом акции переросли в погромы и мародерство. Протестующие стали появляться в других американских штатах и Европе.

Церемонию прощания с Флойдом провели в начале июня в актовом зале Северного Центрального Университета Миннесоты. Тело погибшего положили в позолоченный гроб, а всю церемонию транслировали крупнейшие телеканалы. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей преклонил перед его гробом колено и разрыдался.

Как заверила «360» психолог Наталия Эль, Фрей действительно мог заплакать искренне, но не из-за смерти афроамериканца. Скорее всего, его слезы вызвала сложившаяся в городе ситуация.

Но большие вопросы и рассуждения вызвала другая ситуация, связанная с погромами в США. Сотрудники полиции и общественники, стоя на коленях, мыли ноги темнокожим пасторам в Северной Каролине. Все это проходило во время акции протеста в связи с кончиной Флойда, пишет Daily Mail. Церемонию мытья ног засняли на видео и выложили в Сеть.

Издание отмечает, что ритуал носил религиозный характер. Его соблюдают различные христианские конфессии на основании заповеди Иисуса Христа о том, что его последователи должны омывать ноги друг другу, следуя его примеру и выражая смирение и любовь.

С одной стороны, в США пытаются всячески успокоить протестующих и разрешить конфликт, но с другой — все это приобретает весьма странные формы. Так, в Вашингтоне переименовали часть улицы в честь погибших афроамериканцев. Сделать это решили с размахом, создав огромную желтую надпись прямо на асфальте. Теперь 16-я улица официально называется Black Lives Matter Plazа.

После начала беспорядков в Миннеаполисе даже решили пересмотреть систему общественной безопасности. Член совета и сын генерального прокурора штата Миннесота Иеремия Эллисон сообщил, что полицейский департамент «демонтируют». При этом он пока не уточнил, как именно будут работать теперь полицейские.

Вся ситуация привела к тому, что в акциях поучаствовал сенатор от штата Юта Митт Ромни. Он стал первым республиканцем из верхней палаты Конгресса, участвовавшим в протестах. Сенатор опубликовал в Twitter пост, где написал: «Жизни темнокожих имеют значение». По словам Ромни, своим присутствием он хотел найти способ остановить насилие и жестокость.

Несмотря на все действия полиции и властей США, массовые беспорядки до сих пор продолжаются. В некоторых городах протесты перешли в мирное русло, поэтому там уже отменили комендантский час и режим чрезвычайной ситуации.