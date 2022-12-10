Мир 10 декабря 2022, 14:56 Полицейские задержали взявшего заложников в Дрездене мужчину N-tv: полиция арестовала мужчину, взявшего заложников в центре Дрездена РИА «Новости»

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Немецкие полицейские арестовали мужчину, который устроил стрельбу и взял заложников в центре Дрездена. Об этом сообщил телеканал N-tv.

Подозреваемый вместе с двумя заложниками забаррикадировался в здании торгового центра Altmarktgalerie в центре города. В ходе задержания полицейские ранили мужчину, никто из мирных жителей не пострадал.

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По данным источника, ранее в субботу 40-летний преступник убил свою мать, ее тело нашли в квартире.

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Из-за полицейской операции закрыли популярную ярмарку Striezelmarkt в Дрездене. Правоохранители ограничили движение автомобилей и общественного транспорта.

Перед тем как ворваться в торговый центр, писали СМИ, мужчина попытался попасть в здание редакции местной радиостанции «Радио Дрезден».

В среду, 7 декабря, стало известно о задержании более 20 человек в Германии по подозрению в организации государственного переворота. Фигуранты планировали завладеть зданием парламента и вывести из строя энергетическую инфраструктуру в Берлине.