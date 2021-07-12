Полицейские задержали возможного координатора убийства президента Гаити

Правоохранители Гаити задержали предполагаемого координатора убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил глава Национальной полиции республики Леон Шарль.

«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон. Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США», — процитировал Шарля ТАСС.

По словам главы нацполиции, задержанный является гражданином республики. Шарль назвал мужчину одним из разработчиков операции по убийству лидера страны.

Жовенеля Моиза убили 7 июля во время нападения на его резиденцию. Преступники выпустили в него как минимум 10 пуль. Жену Моиза ранили, но врачам удалось ее спасти. Сейчас женщина проходит лечение в США.

Как заявил и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф, президента перед убийством пытали. Сотрудники полиции выяснили, что к покушению причастны 28 человек, часть из них — колумбийцы, двое — американцы гаитянского происхождения. Сейчас в республике действует военное положение, введенное на 15 дней.