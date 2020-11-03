Полицейские задержали в Париже мужчину, разгуливающего с мачете

Как сообщил источник издания, мужчина был задержан в отеле, расположенном в 11-м округе Парижа. Пассажиры метро увидели на станции «Пер-Лашез» вооруженного человека и сообщили в полицию.

В результате наряд оперативно прибыл к гостинице и арестовал мужчину. Для этого полицейские перекрыли движение и заняли позиции на крышах кафе. При задержании никто не пострадал. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, с какой целью мужчина передвигался по городу с оружием в руках.

В соцсетях появились кадры с места задержания вооруженного мужчины.

Во вторник мужчина пытался с двумя гранатами войти в отделение полиции в Москве. Полиция выясняет, откуда у задержанного шумовая и страйкбольная граната и для чего он их нес в отделение.