Мир 27 мая 2023, 20:13 Полицейские задержали протестующих активистов в Гааге NL Times: полиция начала задерживать активистов за демонстрацию на трассе А12 в Гааге РИА «Новости»

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Климатические активисты Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль А12 в Гааге. Полиция Нидерландов начала задерживать протестующих, сообщил портал NL Times.

Активисты Extinction Rebellion устроили демонстрацию на одной из главных автомагистралей в Гааге — трассе A12. Он потребовали от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых.

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Правоохранители начали увозить задержанных активистов на автобусах. Некоторые из протестующих попытались оказать сопротивление. При этом, по данным портала, «сохраняется веселое настроение, демонстранты танцуют и поют».

По информации СМИ, в протестной акции приняли участие не меньше тысячи человек.

Акции протеста также захлестнули Милан. Сотрудники метро, водители автобусов и такси города вышли на забастовку, организованную профсоюзным объединением Union Syndicale de Base. USB потребовало повышения заработной платы, индексации пенсий и сокращения военной помощи Украине, чтобы освободить достаточное количество денег для поддержки рабочих.