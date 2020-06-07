Полицейские вновь жестоко задержали афроамериканца в США

В США произошел новый случай жестокости полицейских по отношению к афроамериканцам. В соцсетях появилось видео того, как в Чикаго полицейские вытащили темнокожую женщину за волосы из машины, а потом прижали ей шею коленом.

Видео опубликовал адвокат Бенджамин Крамп, представляющий интересы семьи погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

По мнению адвоката, то, что случилось в Чикаго, позорно.

Chicago Tribune пишет, что на видео попало задержание 25-летней Мии Райт. Она вместе с семьей отправилась в торговый центр. Но на парковке автомобиль окружили полицейские. Они сначала били по стеклам дубинками, а потом вытащили девушку за волосы и повалили на землю.

Мия Райт рассказала журналистам, что сама собиралась выйти из машины с поднятыми руками. По признаниям девушки, в этот момент она думала о Джордже Флойде.

СМИ пишут, что полицейские заподозрили Райт и ее спутников в грабеже. Двоих стражей порядка лишили полномочий, девушку обвиняют в нарушении общественного порядка.

Этот случай произошел всего через две недели после громкого убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Его доставили в больницу, где он умер в реанимации.