Полицейские в Гонконге применили слезоточивый газ против демонстрантов

Столкновения произошли в районе Монгкок рядом с многоэтажным торговым комплексом Langham Place. Сотрудники полиции без предупреждения применили слезоточивый газ и перцовые баллончики. Едкое вещество попало в вентиляцию местного кафе рядом с торговым комплексом, из-за чего газ распространился во всем помещении.

Несколько дней назад Генеральное консульство России в Гонконге предупредило, что в регионе планируются новые акции протеста. Сообщалось, что 25 и 26 декабря возможны и уличные митинги в некоторых оживленных районах Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Жители выступили за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

В сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, но теперь демонстранты настаивают на исполнении новых требований. Среди них — проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.