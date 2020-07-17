Полицейские в Бангладеше задержали владельца клиники за выдачу поддельных справок о коронавирусе
Полиция Бангладеша арестовала Мухаммеда Шахеда, владельца частной клиники, по обвинению в выдаче тысяч фальшивых сертификатов с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежное издание.
Правоохранители задержали Шахеда 17 июля, когда он, прячась под паранджой, намеревался перейти границу с Индией. С собой он взял пистолет.
Отмечается, что во время пандемии коронавирусной инфекции порядка 60% сделанных тестов не были действительны.