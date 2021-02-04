Полицейские устроили погоню за автобусом с пьяным водителем в Сумгаите

Видео с аварией разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, что белый автобус пытается уехать от преследующего его полицейского кортежа. Водитель чуть не сбивает человека, который вышел на дорогу.

По данным агентства, автобус ехал из Сумгаита в Баку, когда его пытались остановить полицейские. Однако водитель оказался нетрезв и лишаться прав не хотел, поэтому только прибавил газу.

Кроме водителя и кондуктора в автобусе никого не было. По последней информации, автобус все же остановили, а водителя поймали, когда он пытался сбежать.