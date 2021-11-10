Полицейские устроили погоню за лошадьми в Алма-Ате

Две лошади выскочили на проспект Аль-Фараби в Алма-Ате. Полицейские устроили погоню за животными с мигалками. Очевидцы сняли видео из автомобиля.

На кадрах видно, как животные скачут по центру дороги, а за ними едет патрульный автомобиль с включенной мигалкой. Как сообщило агентство KazInform, лошадей загнали на частную территорию и принялись искать их хозяев.

«Позже были выявлены владельцы домашних животных, в отношении которых составлен административный протокол, <…> они подвергнуты административному взысканию в виде штрафа. А также проведена профилактическая беседа о недопущении повторного правонарушения впредь», — рассказали агентству в пресс-службе департамента полиции Алма-Аты.

По словам владельцев животных, лошади ночью вырвались из закрытого ограждения и убежали.