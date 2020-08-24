Полицейские США выстрелили в чернокожего. И вновь начались протесты

Очередная волна протестов началась в США вечером 23 августа. Сотни людей вышли на улицы города после того, как полицейские ранили афроамериканца во время задержания. Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила газета Kenosha News. Это произошло в городе Кеноша в штате Висконсин, во второй половине дня 23 августа. По данным издания, афроамериканец Джейкоб Блэйк пытался разнять двух поссорившихся женщин. По информации СМИ, сперва полицейские применили против Блэйка электрошокер. Издание опубликовало ролик, на котором видно, как правоохранители стреляют афроамериканцу в спину, когда тот пытается сесть в серый внедорожник.

Kenosha News сообщила, что у мужчины не было при себе оружия. По какой причине полицейские открыли по нему огонь пока не понятно. По словам газеты, у правоохранителей при себе не было нательных камер — это усложнит расследование происшествия. Следствие уже началось, полицейских, которые участвовали в задержании, отправили в административный отпуск до выяснения всех обстоятельств.

Самого Джейкоба Блэйка госпитализировали в госпиталь Милуоки. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Газета Milwaukee Journal Sentinel сообщила, что вечером 23 августа, вскоре после случившегося, на улицы города вышли сотни человек. Протестующие потребовали привлечь правоохранителей к ответственности и устроили стихийный митинг. Они повредили несколько автомобилей правоохранителей, а также разбили окна в здании местной администрации. В ходе протестов пострадал один сотрудник полиции. Чтобы разогнать протестующих, правоохранители применили слезоточивый газ, а в самом Кеноше ввели комендантский час.