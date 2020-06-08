Полицейские спаслись бегством от демонстрантов в Лондоне. Видео

В Великобритании продолжаются демонстрации против расизма, спровоцированные убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда. В Лондоне радикалы нападают на полицейских, одной из групп офицеров пришлось спасаться бегством. За неделю беспорядков пострадали 27 сотрудников полиции.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах, снятых несколькими очевидцами, видно, как группа из примерно 15 стражей порядка бежит от толпы молодых людей, кричащих ругательства в адрес полиции. Из толпы в полицейских, на которых нет защитного обмундирования, летят стеклянные бутылки и другие предметы.

По словам журналиста Sky News Тайрона Фрэнсиса, ставшего очевидцем столкновений в субботу 6 июня, поводом для недовольства стало задержание одного из протестующих. Полицейские побежали на территорию министерства иностранных дел. Во дворе ведомства их уже ждали десятки коллег. Один из активистов кинул в офицеров велосипед, другой ударил полицейского шваброй.

Всего, по данным полиции Лондона, в ходе протестов в тот день пострадали 14 полицейских. За неделю демонстраций ранения получили 27 стражей порядка.

Одной из пострадавших в субботу стала сотрудница конной полиции. В какой-то момент ее лошадь испугалась протестующих и понесла, офицер влетела головой в светофор и упала на землю.

Демонстранты встретили это ликованием и продолжали бросаться в офицеров. Убегая, животное снесло с ног случайного прохожего.

Женщина-полицейский получила травму легкого и перелом ребер. Ожидается, что на больничном она пробудет несколько месяцев. Ее лошадь в порядке, заявили в полиции.