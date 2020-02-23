Полицейские пострадали в потасовке на западе Украины

Двое украинских полицейских получили ранения в массовой драке во Львове, которая произошла в воскресенье 23 февраля в центре города на площади Рынок. Было заведено уголовное дело.

«Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет», — указали в пресс-службе Нацполиции области.

Дело было возбуждено по статье «угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов» УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары был обнаружен труп бизнесмена Сергея Старицкого. Сначала следствие считало, что мужчина совершил самоубийство, потом дело переквалифицировали по статье «Убийство».