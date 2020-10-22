Полицейские освободили 43 заложника из захваченного банка в Зугдиди

Заложники, уточнили в МВД, находятся в безопасном месте. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Сколько всего людей было захвачено, в министерстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил отделение АО «Банк Грузии» в городе Зугдиди на западе Грузии. Полицейские передали ему деньги, после чего преступник вышел из здания в сопровождении трех заложников. В вытянутой руке мужчина держал гранату. Преступник и заложники сели в машину, после чего уехали. Предположительно, вместо посетителей и сотрудников банка со злоумышленником поехали полицейские.

По данным телеканала «Рустави-2», машина захватчика движется в направлении Абхазии.

Расследуются дела по статьям «Захват заложников», «Разбой», «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия» УК Грузии.