    07 июня 2020, 21:29

    Полицейские омыли ноги темнокожим пасторам в Северной Каролине

    Кирилл Фролов

    В американском штате Северная Каролина в субботу прошла молитвенная прогулка в память об убитом полицейскими афроамериканце Джордже Флойде. В городе Кэри мероприятие завершилась тем, что сотрудники полиции омыли ноги чернокожим пасторам, сообщила местная газета The News & Observer.
    Полицейские омыли ноги темнокожим пасторам в Северной Каролине

    Церемония омовения ног пасторам Джеймсу и Фейт Вокома из Центральной церкви завета в Кэри отсылает к одному из событий Тайной вечери, когда Иисус, согласно преданию, омыл ноги двенадцати апостолам. Это интерпретируется как акт смирения.

    На кадрах, попавших в соцсети, афроамериканцы — мужчина и женщина — сидят на скамейке в парке. Вначале около них на коленях стоят трое людей. Из тазика они омывают ноги сидящим. Затем подходят другие, среди них трое в полицейской форме — двое светлокожих и одна, по-видимому, латиноамериканка. Офицеры становятся на колени перед пасторами. Один из участников церемонии читает молитву в мегафон.

    Традицию омовения ног в Католической церкви возродил папа Римский Франциск. Он несколько раз проводил ее заключенным и беженцам.