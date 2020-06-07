Полицейские омыли ноги темнокожим пасторам в Северной Каролине

Церемония омовения ног пасторам Джеймсу и Фейт Вокома из Центральной церкви завета в Кэри отсылает к одному из событий Тайной вечери, когда Иисус, согласно преданию, омыл ноги двенадцати апостолам. Это интерпретируется как акт смирения.

На кадрах, попавших в соцсети, афроамериканцы — мужчина и женщина — сидят на скамейке в парке. Вначале около них на коленях стоят трое людей. Из тазика они омывают ноги сидящим. Затем подходят другие, среди них трое в полицейской форме — двое светлокожих и одна, по-видимому, латиноамериканка. Офицеры становятся на колени перед пасторами. Один из участников церемонии читает молитву в мегафон.

Традицию омовения ног в Католической церкви возродил папа Римский Франциск. Он несколько раз проводил ее заключенным и беженцам.