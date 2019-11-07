Полицейские обнаружили в грузовике британца 15 нелегалов

По данным издания, сотрудники полиции обнаружили нелегалов накануне около города Чиппенхем. Подозрительный грузовик остановили на трассе А350. В задней части машины оказались 15 человек, которые попытались незаконно въехать в страну. Владелец грузовика задержан. Его доставили в местное отделение полиции для допроса.