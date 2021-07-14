Полицейские Киева распылили слезоточивый газ во время митинга пенсионеров-силовиков

Полиция применила слезоточивый газ против пенсионеров-силовиков в Киеве. Они пытались штурмовать Верховную раду и требовать пересчета их пенсий.

Кадры разворачивавшихся событий появились в Сети.

После того как на них распылили слезоточивый газ, пенсионеры больше не предпринимали попыток прорваться в Верховную раду. Они отошли от правоохранителей на несколько метров. Трансляцию с места событий ведет агентство УНН.

Стражи порядка продолжают усиленно охранять здание, Рада оцеплена. В пресс-службе киевской полиции заявили, что обстановка на площади Конституции у парламента спокойная, митингующие прячутся от солнца у деревьев. Задержанных и пострадавших нет, об этом написало РИА «Новости».

Столкновения между полицейскими и пенсионерами-силовиками начались в украинской столице утром 14 июля у стен Верховной рады.

Сначала акция носили мирный характер. Ветераны МВД потребовали пересчета пенсий. Многие приехали на автобусах из разных городов Украины.

Ранее стало известно, что украинские горняки перекрыли трассу в Кировоградской области и требуют выплатить им зарплаты. Они отказались спускаться в шахту. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.