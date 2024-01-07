Мир 07 января 2024, 21:45 Полицейские Калининграда заступили на дежурство на пункте пропуска с Польшей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Калининградские полицейские начали дежурить на пункте пропуска в Польшу, сообщил Telegram-канал МВД 39. Возле границы образовалась очередь из нескольких десятков легковых автомобилей.

Представители правоохранительных органов заявили, что ситуация возле пункта пропуска остается спокойной. Полицейские проводят обход автомобилей и беседуют с водителями.

Реклама

Сотрудники полиции помогают нуждающимся преодолеть границу быстрее. Обнаружив в одном из авто грудного ребенка, правоохранители позволили водителю объехать очередь, чтобы ребенок не пострадал от холода: вечером температура в Калининградской области достигла -16 градусов.

Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться 6 января. Польские пограничники слишком медленно пропускали автомобили, из-за чего в пробку попало около 150 машин. Через границу могут проехать исключительно машины с иностранными номерами. Въезд российских авто запрещен из-за санкций Евросоюза.

Похожая ситуация произошла на российско-польской границе в конце декабря. Тогда возле пропускного пункта застряли 300 автомобилей.