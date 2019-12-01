Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

Пока местной полиции не удалось найти подозреваемых. Поэтому к расследованию дела об убийствах животных в деревне присоединилась члены группы «Ассоциация полицейских-язычников Великобритании». Сформировано было то объединение сравнительно недавно — только в 2009 году. В него вошли представители полиции, придерживающихся языческих верований, и с тех пор члены ассоциации занимаются расследованиями, связанными с оккультными преступлениями.

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По мнению главы ассоциации, за убийствами животных, вероятнее всего, стоят балующиеся дети или же психологически нездоровый человек. При этом, как указано в материале издания, жители деревни стараются не покидать своими дома после наступления сумерек, сообщает издание.

На протяжении последних двух недель жители деревни находили трупы животных с оккультными символами в лесу Нью-Форест. Мертвую овцу по кличке Пушистик нашли в лесу 19 ноября, она умерла от колотой раны.

Как рассказали хозяева животного, неизвестные оставили на трупе овцы изображения пентаграммы и перевернутого креста. В полиции сообщили, что позднее в этом же лесу были обнаружены заколотые телята и корова. Вандалы также оставили надпись «666» на дверях деревенской церкви.