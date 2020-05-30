Полицейские Израиля застрелили жителя Иерусалима. Его приняли за вооруженного

Израильские полицейские увидели у одного из жителей Иерусалима что-то похожее на пистолет. Во время погони они застрелили мужчину, у которого не оказалось никакого оружия.

«Около Львиных ворот Старого города Иерусалима полицейский патруль заметил человека с подозрительным предметом в руке, который выглядел как пистолет. Полицейские потребовали у него остановиться и начали преследовать подозреваемого», — сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

Во время погони правоохранители начали стрелять и убили жителя. Они обыскали мужчину, но оружия у него не нашли. Сейчас полиция занимается внутренним расследованием, чтобы установить правомерность стрельбы. Для этого изучаются камеры наружного видеонаблюдения, пишут израильские СМИ. По словам близких погибшего, у мужчины были психические отклонения, поэтому он мог не понять, что от него требует полиция.

В последнее время в Израиле отмечается напряженная обстановка. Накануне военные Израиля убили палестинца, направившего в их сторону машину. Жителя застрелили в районе Рамаллаха. Кроме того, американское посольство в Израиле 28 мая предупредило о возможных терактах в секторе Газа и на палестинских территориях.