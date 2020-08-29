Полицейские из Кеноши озвучили свою версию задержания афроамериканца, в которого стреляли

Профсоюз полицейских города Кеноша (штат Висконсин) официально высказался о задержании афроамериканца Джейкоба Блейка. Стражи порядка утверждают, что у мужчины было оружие, и он не пытался разнять женщин.

Представитель профсоюза Брендана Метьюс подчеркнул, что некоторые сообщения об этом случае «совершенно неверные». Об этом сообщило издание Kenosha News.

«Чистый вымысел, изображающий события, исходящий от тех, кто не знает, что на самом деле произошло, невероятно вреден и никому не приносит никакой пользы», — сказал Метьюс.

По данным профсоюза, полицейским до прибытия на место ЧП сообщили об ордере на арест Блейка. Его выдали обвинению в домашнем насилии. В частности, речь шла о сексуальном насилии.

Метьюс опроверг и слухи о том, что Блейк разнимал поссорившихся американок и при этом был безоружен.

«Господин Блейк не был безоружен. Он был вооружен ножом. Сначала полицейские не увидели нож», — уточнил он.

Профсоюз отметил, что Блейк не соглашался бросить нож и сопротивлялся при задержании: «яростно дрался с полицейскими» и применил удушающий захват к одному из офицеров.

Громкий случай произошел в Кеноше 23 августа. Полицейские выстрелили в спину Джейкобу Блейку. Правоохранители использовали против него электрошок, а потом начали стрелять. Афроамериканца госпитализировали.

После этого в городе начались беспорядки. Об этом написала «Газета.ru». В Кеноше объявили комендантский час и ввели Нацгвардию.