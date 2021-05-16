Полицейские Хьюстона поймали бродившего по городу голодного бенгальского тигра

Полиция Хьюстона сообщила о поимке бенгальского тигра, который пропал при задержании подозреваемого в убийстве Виктора Куэваса. Зверь почти неделю бродил по городу.

«Мы рады сообщить, что пропавший тигр, которого видели в жилом районе Хьюстона на прошлой неделе, был найден и, по-видимому, невредим», — сообщили полицейские в своем официальном Twitter.

Там же было опубликовано видео с тигром, которого поят из детской бутылочки. Он так увлечен процессом, что даже не обращает внимания на то, что его обнимают и гладят.

Куэвас, сбежавший от полиции с бенгальским тигром, был задержан 11 мая. Животное, которое он загрузил в машину, когда убегал от полицейских, пропало.

Мужчина проходил в качестве обвиняемого по делу об убийстве, но его выпустили из-под стражи под залог. После этого соседи мужчины пожаловались стражам порядка, что во дворе дома Куэваса разгуливает бенгальский тигр.

Помимо этого зверя, по словам очевидцев, Куэвас держит у себя обезьян. По действующему американскому законодательству держать экзотических и хищных зверей в домашних условиях запрещено.