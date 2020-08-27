Полицейские города Кеноша задержали подозреваемого в убийстве подростка

17-летний юноша пытался сбежать в другой штат, однако у него ничего не вышло. Полиция задержала молодого человека, который в ночь протестов стрелял по людям, что повлекло за собой смерть двух человек.

Массовые беспорядки начались в городе Кеноша после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.