Полицейские Гонконга прыснули в беременную баллончиком и повалили ее на землю. Видео

В Гонконге полицейские применили силу против беременной женщины. Сначала ей прыснули в лицо перцовым баллончиком, а потом скрутили и повалили на пол, чтобы надеть наручники.

Нападение сняли на камеру очевидцы. Кадры были опубликованы в Сети, в том числе появились в Reddit и Twitter. Судя по всему, все произошло на одной из станций метро.

Поведение сотрудников полиции вызвало резкую критику и неприятие пользователей. Многие из них писали, что это «выходит за всякие рамки».

Источник фото: Reddit

«Эти копы вышли из-под контроля. Заговори с ними — и тебя опрыскают (из баллончика — прим. ред.) или изобьют», — заметили на Reddit.

Источник фото: Reddit

Другие подчеркнули, что девушка в положении явно не выглядит протестующей и, судя по ролику, «просто хотела поговорить».

«Это одна из самых отвратительных и бесчеловечных вещей, которые мне когда-либо приходилось видеть», — заметили в комментариях.

В адрес полицейских многие отпускали ругательства. Кроме того, люди заметили, что их стоит обвинить в попытке причинить вред неродившемуся ребенку.

Источник фото: Reddit

«Я не могу поверить, что это может произойти в современной стране. Позор полиции Гонконга», — возмущались в Сети.

СМИ: армию Китая могут подключить для разгона протестующих в Гонконге Подробнее

Массовые беспорядки на улицах Гонконга не утихают уже несколько месяцев. Они начались летом из-за принятия закона об экстрадиции заключенных. Документ разрешал правительству задерживать и выдавать людей другим странам. Население региона выступило против проекта закона и потребовало от него отказаться.

Стычки с полицией на улицах, блокирование дорог, станций метро и аэропортов стали привычным делом. В октябре власти решили отозвать законопроект, однако митинги не прекратились.