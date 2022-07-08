Полицейские Франции застрелили вооруженного человека в Гренобле

Полицейские французского города Гренобль застрелили вооруженного автоматом Калашникова злоумышленника. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на радио France Bleu.

Сотрудники органов получили информацию о том, что в центре города находятся два человека. Один из них имел при себе автомат. Злоумышленник направил оружие на полицейских, однако один из сотрудников успел застрелить его раньше.

Как сообщили очевидцы, вооруженный мужчина планировал устроить расстрел людей.