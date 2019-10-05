Полицейские арестовали наркоторговцев, спасших их из воды

Преследовавшие наркоторговцев сотрудники Гражданской гвардии Испании упали в воду в результате столкновения с катером наркоторговцев. Преступники остановились и спасли их, что не спасло беглецов от ареста.

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Как сообщило агентство Europa Press, полицейская операция по задержанию наркоторговцев проходила у берегов испанской провинции Малага. Оперативники начали преследование катера с четырьмя подозреваемыми в контрабанде наркотиков. Лодки столкнулись на большой скорости и трое полицейских оказались в воде.

Экипаж участвовавшего в преследовании полицейского вертолета оценил ситуацию как опасную для жизни коллег, и при помощи громкой связи призвал преступников прийти им на помощь.

Тем не менее, полицейские арестовали наркоторговцев, изъяв у них 80 тюков гашиша общим весом три тонны.