Полицейские арестовали более 70 членов мафии в странах Европы

Всего по данному делу проходят 158 человек, написала «Газета.ru» со ссылкой на представителей финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро.

Всем арестованным были предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, а также международном наркотрафике, коррупции и отмывании денег.

В ходе спецоперации была конфискована собственность преступных кланов на общую сумму 169 миллионов евро.