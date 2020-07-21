Полицейские арестовали более 70 членов мафии в странах Европы
Сотрудники Финансовой гвардии Италии совместно с правоохранителями Швейцарии арестовали 75 человек в результате масштабной спецоперации против мафиозной организации. Об этом сообщило РИА «Новости».
Всего по данному делу проходят 158 человек, написала «Газета.ru» со ссылкой на представителей финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро.
Всем арестованным были предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, а также международном наркотрафике, коррупции и отмывании денег.
В ходе спецоперации была конфискована собственность преступных кланов на общую сумму 169 миллионов евро.