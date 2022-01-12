Полицейская операция в городе Англии стала проблемой для местных

В английском городе Ковентри на востоке графства Уэст-Мидлендс полиция четвертый день пытается задержать местного жителя, который вооружен. Он забаррикадировался в квартире вместе с восьмилетним сыном, но из-за полицейской операции страдают все соседи и не только, сообщила «Би-би-си».

Полиция с воскресенья осаждает дом, в котором мужчина держит сына в заложниках. Правоохранители видели в окне, как он направлял на ребенка оружие.

Весь квартал оцепили. Из-за затянувшейся операции в Ковентри закрыли школу, здание библиотеки передано в пользование силовиков. Не работают и местные предприятия. В полиции Уэст-Мидлендса заявили, что сейчас главное — обеспечить безопасность.

Некоторые люди даже не могут попасть в свои дома. Им посоветовали связаться с приютом для бездомных, если больше негде жить.

Жители Ковентри рассказали, что друзья и родные звонят им и беспокоятся об их благополучии. Одна пара, которая живет там уже более 30 лет, сказала, что обычно там все было тихо. Предприниматель Стюарт Тейлор из-за операции закрыл свою мясную лавку на соседней улице.