Полицейская машина взорвалась во время протестов в Алма-Ате

Полицейские автомобили загорелись во время протестов в Алма-Ате. Одна из машин правоохранителей взорвалась, сообщило Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ).

«Загорелись полицейские машины, которые протестующие разбили. Одна горит, сейчас вторая, видимо, тоже будет гореть. Пока не рвануло. Машина полыхает вся, рядом еще несколько машин, они тоже сейчас видимо загорятся», — привело агентство слова своего корреспондента.

Позже стало известно, что загорелись порядка четырех машин. Один автомобиль взорвался. Также в городе слышны похожие на выстрелы звуки.

По информации агентства, протестующие попытались обойти полицейские баррикады, но против них примени светошумовые гранаты.

«Светошумовые гранаты взрываются беспрерывно и чем-то плохо пахнет от них», — уточнила журналистка.

Она добавила, что из-за дыма силовики и протестующие отступили. Согласно предварительным данным, на площадь Республики пришли до пяти тысяч человек. Митинги проходят в Казахстане уже третий день, но 4 января они переросли в беспорядки.