Политологи Светов и Оленченко прокомментировали слова Путина о последствиях размещения вооружения на Украине

Политологи Юрий Светов и Владимир Оленченко прокомментировали слова президента России Владимира Путина о последствиях размещения вооружения на Украине. Об этом сообщил RT.

Светов отметил, что Путин уже предупреждал и раньше о том, что НАТО и другие страны не должны допускать по отношению к России.

«Путин предупреждает, что на нас это не подействует, а если вы продолжите в этом духе, то мы ответим вам тем же самым», — считает политолог.

Он добавил, что угрозы о размещении оружия скорее всего просто останутся словами.

Оленченко добавил, что Путин предупредил о последствиях вовремя.

«Не первый раз он предупреждает, и хотелось бы думать и надеяться, что эти предупреждения в конце концов дойдут до тех людей, которые ответственны за размещение и использование вооружения на границах с Россией», — заявил он.