Политологи сделали прогнозы о новом витке торговых отношений Китая и США

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

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По словам Трампа, Китай приступил к выполнению договоренностей новой торговой сделки. Ее условием стала незамедлительная покупка большого объема американской сельхозпродукции, «не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели».

Президент США пообещал скорый переход ко второму этапу переговоров с КНР.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что к выполнению своей части обязательств американская сторона пока не приступала.

«Америка себя никогда особо своими обязательствами не ограничивала. Недаром же они хотят получить от Китая некие действия до подписания. Это специфика американской внешней политики — они все время хотят получить еще немножечко сверх того, о чем хотят договориться», — напомнил он.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень предположил возможное смягчение позиций США в торговой войне с Китаем.

«Можно сделать вывод, что у Трампа хватит здравого смысла попытаться смягчить ситуацию, несколько ее откорректировать в связи с тем, что торговая война с Китаем вызывает серьезное недовольство у его оппонентов. Это то направление, где ему проще пойти навстречу, чем в пошлинном противостоянии с ЕС», — рассказал Бень.