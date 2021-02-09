Политологи раскрыли стратегию Японии по возвращению Курил

Политологи Александр Панов и Илдус Ярулин рассказали, как Япония будет возвращать Курильские острова. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По их мнению, Япония не станет менять тактику переговоров, но попытки вернуть острова не оставит.

Панов предположил, что Токио будет следовать той же политике, которую проводил экс-премьер Синдзо Абэ.

«Он проводил двухтрековую политику. Первое — ведение переговоров по мирному договору. Второе — развитие всесторонних отношений с Россией», — пояснил эксперт.

Ярулин согласился с коллегой, но уточнил один нюанс.

«Они будут очень жестко настаивать на своей главной претензии», — уверен он.