Политологи предсказали судьбу Евросоюза

Эксперт считает, что по завершении пандемии сценарий Евросоюза может пойти по двум путям: либо договоренности будут серьезно скорректированы, либо он распадется. Такое мнение специалист сделал, исходя из того, как страны-соседи ведут себя во время пандемии.

«Коронавирус показал, что, несмотря на все попытки и предложения, Евросоюз и Шенгенское соглашение остались в прошлом. Страны предпочли закрыть границы, уйти в суверенную изоляцию и наблюдать, как погибает их сосед, при этом не помогая, а только делая выводы», — заявил Асафов.

По словам политолога Сергея Маркова, Евросоюз мог бы распасться, если бы странами-участницами управляли не элиты, а люди и их мнения.

«Быть в союзе всегда лучше, чем в одиночестве. У нас тоже была хорошая организация — СССР, распад которой привел к ухудшению жизни граждан. Мы союз развалили по глупости. Они свой не развалят», — пояснил Макаров.