    21 апреля 2020, 18:33

    Политологи предсказали судьбу Евросоюза

    Анастасия Кременчугская

    Александр Асафов, независимый политический аналитик, в беседе с «Вечерней Москвой» ответил на вопросы по Евросоюзу. Он рассказал, что его ждет после пандемии коронавируса.

    Эксперт считает, что по завершении пандемии сценарий Евросоюза может пойти по двум путям: либо договоренности будут серьезно скорректированы, либо он распадется. Такое мнение специалист сделал, исходя из того, как страны-соседи ведут себя во время пандемии.

    «Коронавирус показал, что, несмотря на все попытки и предложения, Евросоюз и Шенгенское соглашение остались в прошлом. Страны предпочли закрыть границы, уйти в суверенную изоляцию и наблюдать, как погибает их сосед, при этом не помогая, а только делая выводы», — заявил Асафов.

    По словам политолога Сергея Маркова, Евросоюз мог бы распасться, если бы странами-участницами управляли не элиты, а люди и их мнения.

    «Быть в союзе всегда лучше, чем в одиночестве. У нас тоже была хорошая организация — СССР, распад которой привел к ухудшению жизни граждан. Мы союз развалили по глупости. Они свой не развалят», — пояснил Макаров.