Политологи объяснили, почему Румыния записывает РФ во враги

По словам специалиста, у России нет претензий к Румынии. Однако власти считают, что Молдавия должна войти в их состав, так как это их территория.

«Они, как и все новые государства, воспринимают западные концепции с коэффициентом умножить на два или на десять. И воспринимают Приднестровье оккупированной территорией. Поскольку они считают Молдавию частью Румынии, то, следовательно, Приднестровье тоже часть Румынии. Они думают, что все непризнанные страны — оккупированные территории России», — заявил Журавлев.

Он отметил, что такую информацию Румынии еще давно дали США. Это является единственной точкой соприкосновения этих стран. Других политических претензий к нашей стране у них нет.

Журавлев считает, что концепция «Россия — враг» не является новой.

Вадим Трухачев, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), считает, что Румыния, «пытается выслужиться перед США». А власти надеются, что им заплатят за то, что они назвали Москву врагом.