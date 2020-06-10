    10 июня 2020, 17:00

    Политологи объяснили, почему Румыния записывает РФ во враги

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Румыния враждебно настроена по отношению к России.
    Политологи объяснили, почему Румыния записывает РФ во враги

    По словам специалиста, у России нет претензий к Румынии. Однако власти считают, что Молдавия должна войти в их состав, так как это их территория.

    «Они, как и все новые государства, воспринимают западные концепции с коэффициентом умножить на два или на десять. И воспринимают Приднестровье оккупированной территорией. Поскольку они считают Молдавию частью Румынии, то, следовательно, Приднестровье тоже часть Румынии. Они думают, что все непризнанные страны — оккупированные территории России», — заявил Журавлев.

    Он отметил, что такую информацию Румынии еще давно дали США. Это является единственной точкой соприкосновения этих стран. Других политических претензий к нашей стране у них нет.

    Журавлев считает, что концепция «Россия — враг» не является новой.

    Вадим Трухачев, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), считает, что Румыния, «пытается выслужиться перед США». А власти надеются, что им заплатят за то, что они назвали Москву врагом.