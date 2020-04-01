Политологи объяснили, почему Лукашенко отрицает угрозу коронавируса

Марат Баширов, политолог, заявил, что Белоруссия не может позволить себе те меры, которые принимаются в России. Так как там невозможно и изолировать людей, и компенсировать потери бюджета.

«Лукашенко надеется, что граждан его страны „пронесет“, хотя по количеству заболевших мы видим взрывной рост. Отсюда и бравада — были бы деньги, пошел бы на жесткие меры», — сообщил Баширов.

Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем, считает, что позиция президента Белоруссии обусловлена не столько расчетом, сколько самим стилем управления.

«Александр Григорьевич в принципе любит громкие и неожиданные заявления. Все согласились, что карантин необходим, но тут вышел Лукашенко и сказал, что это все глупость — чисто политическое, шоуменовское поведение. Боюсь, что подобные действия он совершает на уровне подсознания и, разумеется, не ставит перед собой цели угробить народ, просто не может не выделиться», — сказал он.

Политолог также добавил, что Белоруссия может пойти по стопам Англии. Там Борис Джонсон высказывался подобным образом. Затем принц Чарльз заразился. После этого Джонсон изменил свою позицию.