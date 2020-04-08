Политологи: коронавирус перетечет в информационную войну

Эксперты полагают, что напряжение между Китаем и Америкой усилится на фоне того, что у первых эпидемия кончилась, а вторые оказались к ней не очень готовы. При этом на Китай уже подали иски за болезнь, а Европа обвиняет Россию в распространении фейковой информации об инфекции.