Политологи: коронавирус перетечет в информационную войну
Пандемия коронавируса превратится в информационную войну, в ходе которой страны будут искать виноватых — рассказали политологи Экспертного института социальных исследований. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Эксперты полагают, что напряжение между Китаем и Америкой усилится на фоне того, что у первых эпидемия кончилась, а вторые оказались к ней не очень готовы. При этом на Китай уже подали иски за болезнь, а Европа обвиняет Россию в распространении фейковой информации об инфекции.