Политолога возмутил отказ Зеленского от форума в память Холокоста в Израиле

Оценку лидерам государств Сатановский дал в Telegram-канале «Армагеддоныч»

«Путин съездил в Израиль на 5-й форум памяти жертв Холокоста. Открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда. Сказал все, что сказал. И стал номером первым на крупнейшем международном мероприятии, куда из европейских стран, на территории которых проходил Холокост, демонстративно НЕ приехали лидеры Польши, Литвы и Эстонии», — заявил эксперт.

Политолог убежден, что «круче всех отметился украинский президент». По его словам, он приехал в Израиль, но мероприятие пропустил «под максимально идиотским предлогом».

«Единственный. То есть обгадился так, что ему, как этническому еврею, теперь вовек не отмыться. Будет он президентом, не будет… Может пойти и застрелиться уже сейчас. Но это совсем другая история», — резюмировал Сатановский.

Ранее Владимир Зеленский и вся делегация Незалежной передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.