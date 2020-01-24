    24 января 2020, 14:50

    Политолога возмутил отказ Зеленского от форума в память Холокоста в Израиле

    Ольга Ситникова

    Политолог Евгений Сатановский осудил отсутствие президентов Польши, Эстонии и Литвы на форуме в память Холокоста в Израиле. Однако больше всего его возмутило поведение Владимира Зеленского. Об этом сообщил «Царьград».

    Оценку лидерам государств Сатановский дал в Telegram-канале «Армагеддоныч»

    «Путин съездил в Израиль на 5-й форум памяти жертв Холокоста. Открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда. Сказал все, что сказал. И стал номером первым на крупнейшем международном мероприятии, куда из европейских стран, на территории которых проходил Холокост, демонстративно НЕ приехали лидеры Польши, Литвы и Эстонии», — заявил эксперт.

    Политолог убежден, что «круче всех отметился украинский президент». По его словам, он приехал в Израиль, но мероприятие пропустил «под максимально идиотским предлогом».

    «Единственный. То есть обгадился так, что ему, как этническому еврею, теперь вовек не отмыться. Будет он президентом, не будет… Может пойти и застрелиться уже сейчас. Но это совсем другая история», — резюмировал Сатановский.

    Ранее Владимир Зеленский и вся делегация Незалежной передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.