Мир 05 мая 2023, 15:24 Политолог Зудин допустил провокации Запада в арктическом регионе

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Со стороны Запада все чаще звучат обвинения в адрес России из-за ее деятельности в Арктике, не исключают даже, что регион перестанет быть зоной, свободной от конфликтов. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

По его словам, Запад все чаще говорит о том, что у России нет никаких особых прав на арктический регион, и ставит под сомнения ее нахождением. В связи с этим возможны даже провокации со стороны Канады, Норвегии и США.

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«Делаются и будут делаться заявления, согласно которым у России нет никаких исключительных или серьезных прав в этом регионе. Делаются и будут делаться попытки затруднить для России использование Арктики как ценного экономического и военно-стратегического ресурса», — заявил Алексей Зудин.

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