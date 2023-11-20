Мир 20 ноября 2023, 20:53 Политолог Зубец: новый президент Аргентины Хавьер Милей не сможет продвигать свою политику

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей не сможет продвигать свою политику, о которой заявлял перед выборами. Такое мнение выразил политолог Алексей Зубец в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, парламент, политические элиты и бизнес не дадут Милею делать резкие шаги. Продвигая свою политику, президент не сможет решить стоящие перед страной проблемы. Так, его планы по переходу на доллары приведут страну к краху экономики.

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«Если он будет пытаться делать резкие шаги в надежде, что Запад поможет, то его просто сменят», — отметил политолог.