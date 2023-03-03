Мир 03 марта 2023, 15:31 Политолог Журавлев заявил, что Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией

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Западные страны пытаются давить на Сербию из-за ее желания быть союзником России. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Журавлев. Об этом сообщило радио Sputnik.

Согласно плану по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, Сербия не сможет выступать против присоединения Косово к международным организациям.

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По словам эксперта, подобное соглашение является давлением на страну, так как вынуждает ее признать Косово. Журавлев отметил, что Сербию не оставят в покое до тех пор, пока она не прекратит сотрудничать с Россией.

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«От этих соглашений Сербия по-настоящему практически ничего не получает, кроме того, что есть шанс, что ее оставят в покое. Но чтобы Сербию оставили в покое, она должна заявить, что она не союзник России», — отметил он.